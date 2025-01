Calcio Eccellenza. Cuoiopelli, i tifosi lanciano la carica: "Serve un buon girone di ritorno»

La Cuoiopelli riprenderà il campionato di Eccellenza, ospitando domenica prossima (ore 14,30) al Masini il Castelnuovo Garfagnana. All’andata i gialloblù versiliesi si imposero con un probante 5-0. "Ed è di questo risultato che dovremo tener conto – dice l’infaticabile direttore del club biancorosso, Stefano Costa – perché a certe pesanti sconfitte è doveroso opporsi, cercando di reagire, nel ricordo di quanto avvenuto all’andata".

Il 2024 se n’è andato, per il club biancorosso che, proprio nello scorso mese di settembre, ha compiuto 70 anni di vita. Non c’è stato alcun festeggiamento, vista la tragica situazione in cui è venuta a trovarsi la Cuoio. Per il 2025 ci si augura che le cose cambino in meglio, ma non sarà facile. Il tempo aiuterà a capire e, nelle partite che separeranno la squadra dalla conclusione del peggior campionato della sua storia, si valuterà il da farsi.

Ancora il direttore Costa: "Abbiamo affrontato il campionato di Eccellenza 2024-25 con un budget relativo, in modo da far fronte ad una situazione economica complicatissima, roba da non augurare a nessuno. Sul lato tecnico i risultati ci hanno penalizzato ma, sul piano gestionale, abbiamo cercato di tenere la barca in linea di galleggiamento. D’Addario ed i ragazzi avrebbero meritato di più di quei 4 punti raccolti finora. Gli infortuni a Milani, Menicagli e Ceglie hanno pesato, cerchiamo di essere onesti. Ora dobbiamo dar vita ad un girone di ritorno quanto meno dignitoso, onorando al meglio la gloriosa maglia biancorossa".

Marco Lepri