Calcio Eccellenza e Promozione. Amichevoli a raffica, si parte da Arcore-Saronno

I campionati regionali sono ancora fermi, Eccellenza e Promozione riprenderanno il prossimo weekend, ma di fatto le squadre, dribblando le festività, si sono sempre allenate e il weekend in arrivo è dedicato interamente alle amichevoli per scaldare i motori in vista del girone di ritorno. Si comincia questa mattina alle 10.45 ad Arcore con la Casati che si testerà contro il Saronno. Sarà una “due giorni“ molto intensa per la squadra che attualmente occupa l’ultimo posto del girone B di Eccellenza visto che domani pomeriggio bisserà l’impegno ricevendo alle 15 il Meda di Cairoli. Tutti gli altri match sono in programma domenica. Alle 11 a Seregnello si danno appuntamento il Seregno e la Lentatese, stesso orario per Ardor Lazzate-Alta Brianza.

Nelle fila della squadra di Fedele – già impegnata prima di Capodanno contro la Pro Sesto – ci sarà anche l’ultimo arrivato Flavio Becerri in sostituzione di Thomas Pedrabissi che un mesetto fa è passato proprio alla Alta Brianza. Becerri aveva iniziato il campionato alla Caronnese (8 presenze e 1 gol). La Leon ha fatto una scelta diversa optando per una amichevole in famiglia. Prima contro prima a Baranzate domani alle 14.30; la reginetta del girone A di Promozione Baranzatese se la vedrà con la Vis Nova, capolista nel girone B. Alle 15.30 ad Agrate la Speranza riceve la Fucina. Domani pomeriggio alle 15 si gioca anche a Solaro con l’Universal opposta alla Base.

Ro.San.