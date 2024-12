Calcio Eccellenza e Promozione. Fcr, in palio la semifinale di coppa

Fcr Forlì in campo oggi (ore 14.30) a Novafeltria per i quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza (memorial ‘Dorindo Sanguanini’). I biancorossi di Simone Muccioli chiedono alla Vis il pass per la semifinale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, niente supplementari: si procederà direttamente coi calci di rigore.

Momento delicato per l’Fcr, alla ricerca di una gioia in Coppa per alleviare i dolori del campionato, nel quale i biancorossi sono reduci da 4 ko di fila che hanno assottigliato a soli 3 punti il cuscinetto di vantaggio sulla zona playout. Sulla panchina dei riminesi non ci sarà mister Fabrizio Costantini che, stante il terzultimo posto dei gialloblù, in settimana è stato sollevato dall’incarico; al suo posto siederà (ad interim?) Pasquale Vittorio, allenatore in seconda nonchè tecnico della Juniores.

Negli ottavi di Coppa di Promozione (memorial ‘Maurizio Minetti’), invece, il Calcio Forlimpopoli 1928 di mister Ivan Graziani ospita il Bentivoglio alle 20.30. Anche in questo caso, qualora dovessero chiudersi in parità i tempi regolamentari, la qualificazione si deciderà subito dal dischetto.

