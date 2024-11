Calcio Eccellenza e Promozione. Più giovani in campo. Premi per chi investe

Il Comitato Toscana Figc-Lnd mette in campo ancora una volta un gesto concreto per sensibilizzare le società a impiegare maggiormente i giovani in nati regionali dilettanti di Eccellenza e Promozione.

"In questa stagione nei campionati della nostra regione - afferma il presidente del Comitato, Paolo Mangini - non è stato aumentato il numero dei calciatori in quota da impiegare obbligatoriamente, ma abbiamo deciso di intraprendere un’altra strada con un impegno economico importante. Per incentivare l’utilizzo di giovani calciatori, nei campionati di Eccellenza e Promozione di questa stagione, portiamo avanti un progetto che intende premiare economicamente le società che avranno schierato in campo nelle gare ufficiali, senza avere l’obbligo, il maggior numero di giovani in riferimento all’età".

L’aspetto importante riguarda gli alti importi stabiliti a favore dei club, riferiti a ogni girone di Eccellenza e Promozione. "Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana - fa presente Mangini - ha deciso di dare un segnale tangibile. Per promuovere e sostenere maggiormente l’utilizzo dei giovani calciatori, gli importi dei premi e il numero delle squadre a cui saranno riconosciuti sono stati rimodulati. Innanzitutto le società premiate non saranno più le prime quattro, ma anche le quinte e seste classificate dei rispettivi gironi. Inoltre gli importi destinati alle squadre con più giovani impiegati, sono stati rivisti in virtù della somma complessiva destinata al progetto. Questi gli importi che verranno assegnati a fine stagione, ad esclusione dei club che retrocedono. 1° classificato 7000 euro; 2° 5000 euro; 3° 3500; 4° 2000; 5° 1500; 6° 1000 euro".

Infine Mangini tiene a precisare: "Oltre all’importo destinato al progetto dalla Lega Nazionale Dilettanti, in questa stagione il Comitato Toscana ha deciso di aggiungere un ulteriore stanziamento stabilito dal Consiglio con delibera finalizzata a questa iniziativa che dimostra la volontà da parte di tutti per sostenere l’impiego e la valorizzazione dei più giovani".

Francesco Querusti