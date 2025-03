Calcio Eccellenza femminile - L’epilogo delle rassegna nazionale. Coppa, Doccia in finale. Assalto alla Casolese

Dopo aver vinto all’andata in casa per 2-0 il Rinascita Doccia di Sara Colzi fa il bis e vince per 3-1 anche in trasferta sul campo di Santa Lucia del Coiano Prato Social Club nel ritorno della fase toscana delle semifinali di Coppa Italia di eccellenza di calcio femminile, e stacca così il pass per la finale che assegnerà il trofeo. Finale che si svolgerà in gara secca in una serata di gala per il calcio femminile toscano, domenica 30 marzo al Bozzi alle Due Strade con fischio di inizio alle 20.

Le sestesi hanno superato una delle compagini più attrezzate del panorama femminile toscano, che in estate aveva operato con massicci investimenti. Ma sono scese in campo senza troppi calcoli affrontando le avversarie a viso aperto e imponendo il proprio ritmo. Tanto che sono passate in vantaggio per prime, già a metà primo tempo con Alice Sacchi. Hanno poi continuato a tenere il pallino del gioco in mano, per chiudere i conti, ma hanno subito il gol del pari addirittura in contropiede per un’ingenuità difensiva: lancio dalla propria metà campo di Maroso che pesca Gnisci nella metà campo presidiata da un solo difensore e beffa con un tocco preciso il portiere Schiavone che aveva perso il tempo dell’uscita.

Nel secondo tempo le ragazze del Doccia hanno realizzato il 2-1 ancora con Sacchi, sempre più capocannoniere del torneo; poi si sono viste annullare il 3-1 realizzato in mischia, per fuorigioco a detta dell’arbitro. Negli ultimi 20 minuti, grazie a una miglior freschezza atletica, si è giocato di fatto solo presso la porta delle padrone di casa ed è arrivato ancora un gol (stavolta convalidato), firmato da Caterina Compagni, difensore classe 2002, che ha anticipato la festa.

In finale il Rinascita Doccia se la vedrà con la Casolese, altra corazzata che ha investito molto per allestire la rosa. Le senesi dopo aver perso per 1-0 l’andata in casa del Livorno l’hanno ribaltata nel ritorno a Casole d’Elsa, vincendo per 2-0, col secondo gol realizzato solo allo scadere del secondo tempo supplementare.

Francesco Querusti