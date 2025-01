CALCIO ECCELLENZA FEMMINILE. Poche giocatrici, il Carpena dà forfait

Tanto tuonò che piovve. Il Carpena è costretto ad alzare bandiera bianca, complice il forfait di una decina di giocatrici (per malattia e lavoro) e deve rinunciare al match contro l’Entella in programma oggi a Beverino. Un altro passo falso che si aggiunge al match di Serra Riccò giocato con una non tesserata (inevitabile lo 0-3 a tavolino), la richiesta di rinvio della partita a Busalla e il derby con lo Spezia affrontato con 11 giocatrici contate (scese poi a 9 poi nel corso del match). A questo punto la rinuncia al campionato sembra dietro l’angolo. L’altro pomeriggio, una volta preso atto del numero insufficiente di giocatrici a disposizione e l’impossibilità di rinviare il match, alla società non è rimasto che comunicare alla Figc Ligure la rinuncia alla partita. Arriverà così un secondo 0-3 a tavolino.

Marco Zanotti