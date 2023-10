Calcio eccellenza. "Folgore, serve solo carattere contro Ciserano»

Dimenticare i quattro gol di Venegono e, soprattutto, tirare fuori il carattere. La presentazione del match in programma oggi alla Sportitalia Arena di Carate Brianza alle 15 contro la Virtus Ciserano Bergamo illustrata da Simone Crippa (foto) si basa su questi due caposaldi. Non tocca gli aspetti tecnico-tattici e tanto meno quelli atletici e fisica il mister promosso dalla Juniores per sostituire Espinal alla guida della Folgore Caratese che non vince una partita da oltre un mese. Era il 20 settembre, la data del 2-0 contro il Piacenza. Da lì solo pareggi e poi la scoppola di domenica contro la Varesina. Oggi con gli orobici Crippa dovrà ancora fare a meno in attacco di Giovanni Kyeremateng che sconta la seconda giornata di squalifica. "Voglio una partita di carattere, di attenzione e concentrazione. Non c’è da fare altro. Devono essere loro a far partire la scintilla il fuoco che, sono sicuro, hanno dentro. In questo momento le parole non contano, servono i fatti. Mi aspetto prontamente una reazione, far vedere di che pasta siamo fatti" dice l’allenatore. Dal canto loro i rossoblù avversari – superato lo choc di tre ko consecutivi – sono reduci da un ottimo momento avendo battuto prima la Clivense e poi in trasferta il Villa Valle.

Ro.San.