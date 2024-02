Calcio Eccellenza. Fucecchio travolto. Alla Massese bastano 28 minuti

massese

6

fucecchio

1

MASSESE: Paci, Del Pecchia, Bertonelli (76’ Berti), Zavatto, Bonini (69’ Baracchini), Marchini, Sidibe (81’ Lazzini), Fortunati, Buffa (86’ Duthil), Cornacchia, Maggiari (89’ Catola). All. Del Nero.

FUCECCHIO: Del Bino, Zaccagnini, Lotti (58’ Re), Lecceti (73’ Iaia), Arapi, Ghelardoni, Mariani (46’ Pieri), Cenci, Andreotti (78’ Geniotal), Rigirozzo (61’ Agostini), Mhilli. All. Giorgetti (Dell’Agnello squalificato).

Arbitro: Pina di Como.

Reti: 2’ Fortunati; 17’ Maggiari; 18’ Cornacchia; 28’ e 68’ Buffa; 33’ Zaccagnini (F); 75’ Baracchini.

MASSA – Un Fucecchio irriconoscibile per approccio e piglio, esce con le ossa rotta dalla trasferta in casa della Massese. I padroni di casa dilagano infatti con un ’tennistico’ 6-1. Partita già in ghiaccio dopo la prima tambureggiante mezz’ora con le zebre già avanti 4-0. All’immediato vantaggio siglato da Fortunati su assist di Sidibe, fanno seguito il raddoppio di Maggiari, il tris di Cornacchia dopo un bel lavoro di Buffa e il poker dello stesso bomber locale. Un tiro dal limite di Zaccagnini accorcia le distanze per il Fucecchio, ma nella ripresa ancora Buffa (di testa su corner) e il neo entrato Baracchini (preciso diagonale) arrotondano il risultato.