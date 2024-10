Calcio Eccellenza. Fucina a Cisano incerottata . Mancano in tre

MUGGIÒ

Sembra meno grave del previsto l’infortunio muscolare occorso ad Antonio Picci (nella foto), bomber e uomo simbolo della Fucina. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri l’attaccante della squadra di Muggiò hanno evidenziato un problema al polpaccio guaribile in una quindicina di giorni. Picci era uscito poco prima della mezz’ora del match di mercoledì sera di Coppa Italia (poi perso 4-0 con la Solbiatese). Venantini ha comunque una buona disponibilità nel reparto offensivo (a fine settembre è arrivato Dell’Agnello) anche se senza il suo uomo cardine sarà tutto un poco più difficile. Piove sul bagnato però perché il Giudice Sportivo ha squalificato per tre turni Fabiani e Gelsi "per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario" e oggi nella tana della Cisanese bisognerà sperimentare nuove soluzioni.

Sempre nel girone B c’è tanta curiosità intorno alla Leon incappata in una inattesa striscia di tre sconfitte consecutive e oggi a Vimercate c’è la Trevigliese per non cascare ulteriormente più giù. Completa il programma la trasferta di Segrate della Casati Arcore che dopo il periodo di apprendistato sta risalendo la china; oggi non ci sarà lo squalificato Prezioso. Nel girone A è la domenica di uno dei derby sicuramente più attesi nel panorama brianzolo, quello tra Base e Meda. Cairoli perde per cinque turni il suo “numero 12“ Cassina, ma il titolare in campionato è Aiello. La capolista Ardor riceve alle 15 la Vergiatese, la Lentatese per proseguire il buon momento si misura col Sedriano.

Ro.San.