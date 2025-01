Calcio - Eccellenza: girone "A». Castelnuovo a Perignano contro l’"ex» Fanani. Vangioni: "Attenzione, è una squadra rivitalizzata»

Per il Castelnuovo, oggi, alle 14.30, trasferta a Perignano contro la locale formazione rossoblù dei Fratres, guidati da tre giornate dal nuovo allenatore Pacifico Fanani che tutti conoscono a Castelnuovo e in Garfagnana per essere stato uno dei grandi giocatori della storia gialloblu, con ben 279 presenze tra campionati dilettanti e tra i professionisti in "C2", nonché allenatore gialloblu. Per Fanani un inizio subito positivo, con la netta vittoria sul Fucecchio e il pareggio di domenica scorsa a Certaldo.

Il Perignano si trova ancora oggi in zona play-out, con 18 punti in 18 gare, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi, contro 8 sconfitte. 20 gol fatti e 19 i subiti. All’andata la gara terminò 1-1, con i pisani in vantaggio con Rossi, raggiunti, poi, dal gol del giovane Lorenzo Marzi che oggi non fa più parte del Castelnuovo, essendo ritornato in dicembre all’Atletico Lucca, dopo 12 presenze e un gol. Comunque, al di là della classifica ancora non felice dei Fratres, il Castelnuovo dovrà stare attento al buon momento attraversato dai pisani sulla scia del cambio dell’allenatore e anche per i forti giocatori, in particolare in attacco, che ha in organico.

Il Castelnuovo di Walter Vangioni, dopo la voluta e sofferta vittoria con il Ponsacco, si gode il secondo posto in classifica, con 34 punti, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi contro 4 sconfitte, con 28 gol fatti e 23 subiti. Di fronte, oggi, due allenatori garfagnini che hanno giocato insieme nel Castelnuovo e si sono già trovati avversari come allenatori e che si stimano come amici e tecnici.

"Il Fratres Perignano – commenta Walter Vangioni – è una bella squadra, anche se la classifica non lo direbbe. Era partito con grandi ambizioni, ma, poi, la stagione si è messa male e, come spesso accade quando ci sono giocatori forti e abituati a lottare per i primi posti, quando si trovano, invece, impelagati nella bassa classifica, vanno in sofferenza più degli altri".

"Ho detto ai ragazzi – ha aggiunto Vangioni – di non guardare la classifica dei pisani: ci troveremo di fronte una squadra molto motivata e rivitalizzata dalle tre settimane sotto la guida di Fanani. Dobbiamo scendere in campo battaglieri e con lo spirito garfagnino che sa affrontare ogni momento di avversità".

Fra i gialloblu mancherà Casci per infortunio, mentre gli altri sono a disposizione.

Dino Magistrelli