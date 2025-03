Calcio Eccellenza. Giulio Parri spinge la Sinalunghese: "Pronti a lottare»

Dopo aver trovato il primo gol in rossoblù con la Baldaccio Bruni, il giovane attaccante della Sinalunghese Giulio Parri, classe 2006, ha centrato un’atra ottima prestazione contro il Mazzola. Il derby senese è finito a reti bianche. "E’ stata una partita abbastanza dura – le sue parole –, contro una grande squadra. Non abbiamo mollato, fino al 90’ e siamo riusciti a conquistare un buon punto. Considerando le circostanze, è stata da parte nostra una gran bella partita". Parri, ruolo attaccante, ha giocato come esterno offensivo. "Siamo partiti con lo stesso modulo della settimana precedente – ha affermato il rossoblù –: i loro quinti spingevano molto in avanti e c’è stata la necessità di arretrare un po’. L’ho fatto volentieri". Sul momento. "In queste ultime settimane ce la stiamo mettendo davvero tutta, sia la domenica che negli allenamenti quotidiani: vogliamo salvarci in tutti i modi". Domenica la Sinalunghese è attesa dalla trasferta sul campo dell’Antella. "Sarà una partita tosta – ha sottolineato Parri –, contro un’avversaria in lotta per il nostro stesso obiettivo e ancora in lizza per evitare i play out. Sarà una guerra di 90 minuti come oggi. Dovremo affrontare la sfida con convinzione, perché i mezzi li abbiamo".