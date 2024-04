Calcio: Eccellenza. Il Camaiore per tenersi il 2° posto. Cristiani ritrova Barsottini in porta

È al completo il Camaiore, che corre per tenersi l’attuale secondo posto in Eccellenza così da andare poi a giocarsi al meglio i playoff di fine stagione. I bluamaranto ritrovano Barsottini (in foto) in porta dopo la squalifica di un turno che gli ha fatto saltare il match interno vinto 1-0 col Lanciotto Campi. Inoltre è recuperato anche l’esterno sinistro 2004 Nazzaro che rappresenta la naturale alternativa nel ruolo al coetaneo Crecchi. Pienamente ristabiliti anche capitan Biagini e Da Pozzo. Dunque il tecnico Pietro Cristiani oggi alle 15 sul piccolo campo in sintetico dello Sporting Cecina ha l’imbarazzo della scelta. In questa terzultima giornata, col Tuttocuoio ad un passo dal titolo, Cecina-Camaiore sarà diretta da Monti di Firenze, coadiuvato da Smecca di Carrara e da Tilli di Prato.

Il ballottaggio principale in formazione è se giocare con la coppia d’attacco Geraci-Kthella, Biagini trequartista e Da Pozzo mezzala o se inserire Amico come interno di centrocampo avanzando poi Da Pozzo in trequarti e Biagini in attacco a far da spalla più vicino o Geraci. Inoltre c’è il solito dubbio sul dove mettere D’Alessandro: braccetto in mediana o difensore centrale?

Probabile formazione (4-3-1-2): 33 Barsottini; 2 Borgia, 5 Velani (’03) (13 Verona, ’04), 21 Zambarda, 34 Crecchi (’04); 6 D’Alessandro, 4 Anzilotti, 45 Da Pozzo; 10 Biagini; 9 Geraci, 11 Kthella (8 Amico).