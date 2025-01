Calcio eccellenza. Il clou della giornata è Ellera-Bastia

Terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza (14.30).

Atletico Bmg-Cannara: i rossoblù di Ortolani vogliono riprendere la marcia dopo i due ko col Sansepolcro ma per la Bmg è una chiamata per i playoff.

Castiglione del Lago-Angelana: Recchi torna a Castiglione da ex con l’obiettivo di fare bottino pieno per riprendere la corsa ai playoff. I lacustri però in casa non possono sbagliare.

Ellera-Bastia: i biancorossi di Cotroneo vogliono la seconda vittoria di fila. Per l’Ellera occasione per rilanciarsi nelle zone alte della classifica.

Narnese-Umbertide Agape: vietato sbagliare al Gubbiotti per la Narnese che insegue a 2 punti dalla vetta. L’Agape sogna però il colpo.

Pontevalleceppi-Pietralunghese: agganciato il quinto posto, la Pietralunghese vuole continuare la marcia in casa di un Pontevalleceppi in difficoltà.

Tavernelle-Olympia Thyrus: punti pesanti al Moratti per i gialloverdi di casa mentre la Thyrus, forte del suo quinto posto, non vuole smettere di sognare.

Terni Fc-V.A. Sansepolcro: trasferta insidiosa per la capolista in casa di un Terni Fc costretto a fare punti.