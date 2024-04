Calcio Eccellenza. Il Massa obbligato a non distrarsi. Il Sanpaimola a caccia del poker

Si giocano domani, alle 15.30, le gare della 15° giornata di ritorno. Al termine della regular season mancano 3 turni.

Diegaro-Reno. Dopo un campionato d’avanguardia, la formazione di Sant’Alberto ha tirato il fiato, racimolando solo un punto (senza reti all’attivo) nelle ultime 3 giornate. Mattia Filippi resta sempre il capocannoniere del girone con 18 reti, ma è insidiato da Bonavita del Sanpaimola, che insegue a quota 16. Potrebbe essere questo uno degli stimoli per cercare di arginare le motivazioni del Diegaro, quartultimo con 29 punti, e impelagato nella lotta per evitare la retrocessione. All’andata la Reno vinse 4-2.

Sasso Marconi-Russi. I falchetti, ottavi in classifica a quota 45 e dunque già al riparo da ogni problema, indossano l’abito del guastafeste in casa della capolista, cui manca un ultimi sforzo per tornare in serie D. Tra l’altro, il ritorno al gol di Salomone ha permesso al bomber partenopeo di salire a quota 6, dietro a Marra (10). Va aggiunto che, nelle ultime 5 giornate, il Russi ha incassato solo un gol. All’andata, il Sasso Marconi – che viene da 3 vittorie di fila – espugnò il ‘Bucci’ 0-3.

Savignanese-Sanpaimola. La grande rimonta dell’undici di mister Orecchia (10° con 41 punti e reduce da 4 risultati utili consecutivi) è sotto gli occhi di tutti. Per completare l’opera servirebbe la quarta vittoria nelle ultime 5 giornate. I padroni di casa, che mercoledì hanno pareggiato 2-2 il recupero casalingo contro il Cava Ronco e che sono all’ultima spiaggia essendo penultimi a -4 dalla zona playout, si presenteranno col tecnico della juniores Madeddu, al posto dell’esonerato Montanari. All’andata il Sanpaimola vinse 2-1.

Masi Torello-Massa Lombarda. È uno scontro diretto in piena regola. Gli estensi al 14° posto con 30 punti, devono assolutamente fare risultato per conservare la posizione di privilegio nella griglia playout contro il Diegaro. Ma anche il Massa (12° a quota 39), a propria volta non può permettersi passi falsi per non farsi risucchiare nel vortice che potrebbe riattivare il meccanismo del playout. All’andata i bianconeri vinsero 1-0 con una rete di Innocenti a inizio ripresa. Sugli altri campi: Bentivoglio-Pietracuta, Gambettola-Medicina Fossatone, Granamica-Vis Novafeltria, Sant’Agostino-Castenaso, Tropical Coriano-Cava Ronco.