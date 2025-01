Calcio Eccellenza. Il Mazzola va sotto. Geraci rimette a posto le cose

MAZZOLA 1

NUOVA FOIANO 1

MAZZOLA: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Bouhamed, Rocchetti, Geraci, Taflaj, Borri (79’ Fiaschi).Panchina: Masiero, Radice, Forconi, Ghiozzi Pasqualetti, Zeppi, Landozzi, Leonardi, Oitana. Allenatore Ghizzani.

NUOVA FOIANO: Lombardini, Di Gregorio, Simi, Bennati, Papa, Cruciani, Corsi, Hoxhaj, Baroni (73’ Mostacci), Verdelli (63’ De Luca), Doka.Panchina: Bollella, Lombardi, Costantini, Bonadonna, Nannoni, Tenti, Ferretti. Allenatore Argilli.

Arbitro Biagini di Lucca (De Feudis-Perndojaj).

Reti: 23’ Baroni, 82’ Geraci.

Note – Ammonito Simi. Recuperi: 2’ e 5’.

SIENA – Finisce in pareggio tra Mazzola e Foiano. Dopo alcune occasioni per i senesi arriva il più classico del gol degli ex: ripartenza del Foiano, Doka si vede rimpallare la conclusione che termina tra i piedi di Baroni, conclusione mancina e rete del vantaggio ospite. La ripresa è tutta per la squadra di casa. L’occasione migliore per il Mazzola giunge al 68’: Borri riesce a servire Gucci che lascia partire una superlativa cannonata che incoccia il palo interno tornando incredibilmente in campo. Poi la rete del pareggio: Bouhamed mette a centro area un traversone, il primo ad arrivare sulla sfera è Geraci che fa 1-1.