Calcio Eccellenza. Il Meda di Laribi si gode la risalita

Dopo le vittorie con Vergiatese e Castanese sembrava aprirsi un nuovo campionato per la matricola Meda che però ha immediatamente perso lo smalto collezionando tre sconfitte di fila di cui l’ultima, nel derby col Lazzate, pesantissima (4-1). E i bianconeri domenica hanno avuto il più classico dei colpi di coda rifilando un netto 3-0 alla quotatissima Oltrepò. E sul successo dei brianzoli c’è ancora la firma, con una doppietta, di Omar Laribi, il più in forma della squadra dall’alto dei suoi cinque gol, quattro assist… e 37 anni: "Ce lo meritiamo! Da tanto che teniamo botta, che facciamo buonissime prestazioni e poi veniamo puniti da piccole disattenzioni. Che sono gli aspetti da limare. Ma stiamo lavorando meglio". Gli fa eco Giovanni Cairoli, il tecnico squalificato fino al 20 dicembre: "Abbiamo raccolto meno rispetto a quanto mostrato in campo". Ma il Meda non può gioire fino in fondo per il grave infortunio a Manuel Romeo che lo terrà fuori fino a giugno.

Ro.San.