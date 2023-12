Calcio - eccellenza. Il Montecatini di scena a Prato. Ponte Buggianese c’è il River Pieve

Ora testa al campionato. È il messaggio che esce dallo spogliatoio del Valdinievole Montecatini dopo l’ uscita di scena dalla Coppa Italia. Smaltita l’amarezza, ma bisogna guardare avanti. A tre giornate dal giro di boa i termali si trovano in acque tranquille e il primo appuntamento in programma è quello odierno sul campo dello Zenith Prato, il cui miglior realizzatore è quel Chiaramonti che in passato ha vestito i colori biancocelesti. Mister Tocchini non si volta indietro: "Siamo a metà classifica – dice – a tre punti da playoff e playout, siamo pur sempre una neo promossa e le prospettive sono di rientrare nel gruppo che conta. Per fortuna si comincia a recuperare qualche acciaccato: in primis Volpi ma anche Rinaldi sta migliorando. A Prato ce la metteremo tutta per prenderci i tre punti: la squadra è tranquilla – conclude –, vedremo se sarà il caso di cambiare qualcosa livello tattico. Ma l’ avversario non è imbattibile".

Il "Pertini" è pronto a riabbracciare il Ponte Buggianese, dopo la brutta sconfitta in trasferta contro la Geotermica. L’avversario è la River Pieve, tosta compagine garfagnina, che ha sin qui racimolato gli stessi punti della formazione pontigiana, 14 per l’appunto. Conquistare la vittoria è quasi obbligatorio per i ragazzi guidati da mister Gutili. Ma non sarà affatto semplice, visto che mancheranno diversi pezzi da novanta biancorossi. "Il ko con la Geotermica va archiviato – dice il dirigente Gianni Sensi –. Tutti noi conosciamo le potenzialità che hanno i nostri ragazzi e sono convinto che metteranno in campo la migliore reazione possibile contro la River Pieve. Anche se abbiamo una vera e propria emergenza: certamente mancheranno Rizzato e Granucci, oltre allo squalificato Palmese. Ma abbiamo una rosa è valida – conclude – e in più possiamo contare sul prezioso supporto del pubblico pontigiano".

Incerpi – Lo Iacono