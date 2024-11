Calcio - Eccellenza: il punto. Castelnuovo: "Vittoria sofferta, ma preziosa». Premiato El Hadoui per le 100 presenze

Tre punti preziosi per il Castelnuovo contro i fiorentini del Montespertoli. Sono anche i primi tre, alla terza gara alla guida del Castelnuovo, per Walter Vangioni. La società tiene a ricordare anche che le due squadre hanno partecipato alla giornata internazionale della lotta alla violenza contro le donne e si congratula con Amine El Hadoui, sempre tra i migliori, per le sue prime 100 presenze nel Castelnuovo.

"E’ stata dura – commenta il presidente Alessandro Vichi – , contro una squadra molto coriacea. Ringrazio i ragazzi che ci hanno creduto fino in fondo". "La cura Vangioni comincia a funzionare – dice il dg Emanuele Vichi –. Non è stato facile vincere, ma ci abbiamo creduto fino in fondo. Bene anche il nuovo arrivato Gabrielli che si è subito inserito nel gruppo e la prima occasione da rete è stata sua. Mancando Campani infortunato, ci è stato utile avere una “quota ” 2005 da schierare in avanti".

Il ds Antonio Nelli: "Ce l’abbiamo fatta a ritornare alla vittoria, anche se con un po’ di affanno. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, mentre nella ripresa i fiorentini ci hanno messo più volte in difficoltà. Dopo il vantaggio ci siamo chiusi troppo in difesa e, al terzo tentativo, loro sono andati in rete".

"Una gara molto combattuta – aggiunge il team manager Alessandro Moriconi – , ma, alla fine, siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Buona la reazione dopo il pareggio e bella la discesa di Camaiani, giunto da solo davanti al portiere, che lo ha atterrato, con il conseguente rigore. Su Camaiani ritornato in piena forma dopo l’infortunio contiamo molto".

Dino Magistrelli