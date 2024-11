Calcio: Eccellenza. Il Real FQ si butta via col Fucecchio. Ora sono sei i turni senza vittoria

real forte querceta

0

fucecchio

1

REAL FQ: Pastine, Vignali, Giubbolini, Bucchioni, Tognarelli, Vittorini, Meucci, Fortunati, Micchi, Bartolini, Scarpa. All.: Andrea Cipolli.

FUCECCHIO: Del Bino, Taddei, Bellini, Lecceti, Nannetti, Orsucci, Mariani, Malanchi, Agostini, Geniotal, Sciapi. All.: Claudio Targetti.

Arbitro: Cantoro di Brindisi.

Reti: 30’ st Andreotti.

FORTE DEI MARMI – È il solito copione di un film che in casa Real Forte Querceta sta diventando indigesto. La sconfitta interna con il Fucecchio sembra la fotocopia di molte gare di questa prima parte di stagione: affanno cronico a trovare la via della rete, qualche buona occasione sciupata e alla fine un po’ di sfortuna a condannare una squadra che si sta allontanando sempre di più dalle posizioni di vertice. La rete di Andreotti al trentesimo della ripresa è una dura sentenza per Cipolli e i suoi ragazzi; la vittoria manca ormai da sei turni, in dieci gare le reti segnate sono ferme alla miseria di sette: serve una svolta immediata per non lasciarsi risucchiare nel grigiore di una stagione senza obiettivi.

Eppure le premesse erano tutte a favore del Real Forte Querceta: al ‘Necchi Balloni’ arrivava infatti un Fucecchio in difficoltà, sperso nei bassifondi della classifica. Cipolli conferma la coppia d’attacco Micchi-Scarpa, con il rientrante Bartolini (tra i più positivi) a supporto.

Partono forte i versiliesi, con Bartolini ispiratore di quasi tutte le trame offensive. Un paio di ottime occasioni con Micchi e lo stesso Bartolini ma in qualche modo il Fucecchio si salva. In tutto il primo tempo comunque la spinta del Real Forte Querceta è costante e costringe il Fucecchio alla difensiva. Nella ripresa invece i padroni di casa perdono energia e metri favorendo il ritorno del Fucecchio. La partita si mantiene equilibrata fino al 75’ quando il neo entrato Andreotti trova la rete decisiva, grazie anche a una deviazione. L’assalto finale del Real Forte Querceta produce qualche mischia e nulla di più: il Fucecchio resiste e conquista tre punti di vitale importanza. "È una sconfitta pesante", ammette a fine gara Cipolli.

Michele Nardini