Calcio eccellenza. Il Signa sorride. Decide Tempesti. V. Mazzola fermato

SIGNA 1914: Crisanto, Bianchi (Giannoccari), Nencini (Pampalone), Tempesti P., Tempestini, Franzoni, Giuliani, Dallai, Tempesti L., Coppola, Alesso (Bezzini). All: Scardigli.

V. MAZZOLA: Florindi, Nassi, Landozzi, Bonechi, De Luca, Fabbrini, Corsi, Hoxhaj, Baroni, Burato, Pierangioli. Allenatore: Argilli.

Arbitro: Skura di Jesi.

Marcatore: 23’ rig. Tempesti L.

SIGNA – Due ottime squadre hanno dato vita a una bella gara, una delle migliori tra quelle viste allo stadio del Bisenzio in questo campionato. Ha vinto con merito il Signa grazie al calcio di rigore (netto) messo a segno al 23’ dal bomber Tempesti Lorenzo tornato in campo dopo alcune settimane di assenza per infortunio. I locali nel primo tempo hanno avuto altre due buone occasioni per segnare con Giuliani e lo stesso Tempesti L., mentre il Valentino Mazzola è andato vicino al gol su colpo di testa di Corsi al 5’ e grande deviazione di Crisanto in corner. Nella ripresa il Signa ha mostrato la propria solidità difensiva resistendo ai tentativi del Mazzola e sfiorando ancora il gol con Tempesti L. Un successo importante quello dei locali.

Antonio Mannori