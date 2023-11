Calcio Eccellenza, il vice allenatore Nicola Benedetti: "Finché c’è stata parità numerica abbiamo dominato facendo tre gol e creando altre 5-6 occasioni importanti». La Forza e Coraggio dei giovani crede nella salvezza

"Finché c’è stata parità numerica abbiamo dominato facendo tre gol e creando altre 5-6 occasioni importanti. Dopo l’espulsione, nata da una nostra leggerezza, è subentrata un po’ di paura dovuta soprattutto all’inesperienza visto che, tolto il nostro portiere, il resto della squadra era composta da ragazzi nati dal 2001 al 2005. I nostri avversari hanno accorciato le distanze sfruttando due mischie mentre il terzo gol è arrivato su rigore. Ma questa squadra ha cuore e si è rigettata in avanti e siamo riusciti ad ottenere tre punti preziosissimi.

Nel complesso vittoria meritata che ripaga finalmente le ottime prestazioni dei ragazzi. La squadra è giovanissima ma sta crescendo di partita in partita. Sono contento per Frolla che si è finalmente sbloccato ma soprattutto per Lucaccini che dopo un anno di stop per un grave infortunio è ritornato in campo alla grande confermando di essere un giocatore top per la categoria". Sono le parole del vice-allenatore della Forza e Coraggio Nicola Benedetti che spiegano bene l’importanza che ha avuto la prima vittoria in campionato dopo dodici giornate dell’Eccellenza e cinque sconfitte consecutive ottenuta battendo con un pirotecnico 4-3 il Serra Riccò al ‘Cimma’ di Pagliari. Partita che era una sorta di spartiacque della stagione dei graziotti in quanto affrontavano una diretta concorrente alla salvezza come i serresi ed il successo ha riaperto i giochi in coda.

Infatti le ‘furie rosse’ con questi tre punti scavalcano la Sammargheritese ed agganciano al penultimo posto il Busalla portandosi a soli tre punti dallo stesso Serra Riccò ed a sei dalla Voltrese compagini che lotteranno assieme a loro. Tornando alla gara vanno fatti i complimenti all’equipe di Matteo Gassani che pur essendo in formazione rimaneggiata ha sciorinano una grandissima prestazione collettiva, riuscendo a segnare il gol decisivo quand’era in inferiorità numerica per l’espulsione di Larcombe avvenuta ad inizio ripresa. Le reti del team delle Grazie portano la firma di Frolla, Bernuzzi, Lucaccini e Bigini. Forza e Coraggio che cercherà di bissare il successo anche in trasferta domenica prossima sul campo dell’Athletic Club Albaro.

Paolo Gaeta