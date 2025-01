Calcio eccellenza. La finale di Coppa in campo a Seregno

Per il secondo anno di fila Seregno, per un giorno, è la capitale del calcio lombardo. Anche nel 2025 lo stadio Ferruccio ospiterà la finalissima regionale della Coppa Italia Eccellenza; chi vince accede alla fase nazionale che metterà in palio un posto in D. Si sfideranno domani pomeriggio ancora la Solbiatese, detentrice del trofeo, e il Rovato Vertovese, società nata in estate dalla fusione di due club (uno in provincia di Brescia e l’altro di Bergamo…). È la finale più più attesa, la Solbiatese è la capolista solitaria del girone A, il Rovato Vertovese guida il girone C. Il Comitato Regionale Lombardo comunica che i tagliandi d’ingresso per la finale saranno acquistabili alla biglietteria dell’impianto sportivo solo il giorno della gara a partire dalle ore 13.30: 10 euro l’intero mentre i ragazzi sotto 16 anni non pagano. Calcio d’inizio ore 15.

Ro.San.