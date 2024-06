Calcio Eccellenza: la Lentatese costruisce con Menegon e Arienti

Inizia da “sotto“ la costruzione della nuova Lentatese che con il mese di settembre sarà chiamata a difendersi nel campionato di Eccellenza. E per farlo al meglio il direttore sportivo Ivan Fagone parte dalle fondamenta pescando dal mercato un nuovo portiere e un nuovo difensore centrale. Difenderà i pali della porta rossoblù l’espertissimo Daniele Menegon (foto). Classe 1991 partito dalla Caratese ha legato per molti anni (sei campionati) il suo nome alla Uboldese in Promozione. Ha giocato anche nella Vis Nova e poi in Eccellenza nel Verbano, Sestese, Gavirate, Vergiatese e l’ultimo anno a Gavirate. Per il reparto arretrato ci si affida a Roberto Arienti che dopo una vita alla Base, prima nel settore giovanile e poi sei stagioni in prima squadra, “esce“ per la prima volta da Seveso per spostarsi nella confinante Lentate. Per lui solo una decina di presenze in Eccellenza.

Ro.San.