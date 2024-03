Calcio Eccellenza. La Leon a Olginate insegue la vetta

Con ancora negli occhi e nella mente il grande gol in acrobazia di mercoledì firmato “capitan Bonseri” contro il Tribiano, riparte la rincorsa della Leon nel girone B alla capolista Nuova Sondrio in coabitazione col Mapello. Gli orange non possono più permettersi errori specie oggi a Olginate (14.30) contro la pericolante Brianza Olginatese. Contro chi giocheranno le principali competitor? Derby orobico per il Mapello contro il San Pellegrino mentre i valtellinesi riceveranno l’Altabrianza. Attenzione anche a Muggiò-Trevigliese coi bergamaschi quarti e i brianzoli a caccia di punti-tranquillità. Sempre più grave la situazione del fanalino di coda Vis Nova che senza lo squalificato Caggia è di scena ad Offanengo. Nel girone A gioca ancora in casa l’Ardor (alle 15) che vuole la post-season e si gioca tre punti cruciali contro la FC Milanese. Anche a Seveso tra Base e Casteggio ci sono in gioco le residue speranze di agganciare le prime posizioni, mentre a Vergiate ci sono in palio punti playout con di scena un Meda alla disperata ricerca dei tre punti.

Ro.San.