Calcio Eccellenza. La Leon rallenta ancora. Fucina Muggiò vince col presidente allenatore

Il primo weekend del 2025 delle brianzole di Eccellenza è in chiaroscuro. Scivola ancora più lontano dal primo posto la Leon a cui non basta sbloccare per prima il risultato grazie a Vassallo (nella foto) contro l’Alta Brianza (1-1). Il Mapello non si lascia sfuggire l’occasione nonostante la prima a segnare sia stata la Casati Arcore (da 0-1 a 3-1, poi 3-2 il finale) e sale a +12. Festeggia la Fucina del presidente-allenatore Luciano Pace che grazie a Fabiani e al penalty di Picci al 97’ abbatte la Calvairate. "Dobbiamo migliorare sulla proposta di gioco, ma ho visto una predisposizione alla sofferenza fondamentale" dice Pace. Nel girone A non basta il gol all’esordio di Becerri per portare i tre punti a Lazzate (1-1 col Sedriano) nella domenica in cui la capolista Solbiatese cade a Legnano. Ne approfitta il Mariano che sbanca Lentate, un punto per il Meda a Casteggio. Sempre più giù la Base battuta 3-1 a Sesto Calende.

Ro.San.