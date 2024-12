Calcio Eccellenza. La Leon si morde le mani. Il Mapello ora è in fuga

Peggio di così alla Leon non poteva andare. Il 2024 si chiude male per gli orange che dopo i cinque gol rimediati nell’anticipo di Erba, sprofondano a -10 dal Mapello che ne approfitta, vince 2-0 contro la Calvairate e mette le mani su mezza promozione in Serie D. L’ampia vittoria nello scontro diretto a Vimercate è oramai un lontano ricordo perché per tenere il ritmo folle degli orobici bisogna essere sul pezzo, sempre. È sempre più ultima B la Casati che perde anche lo scontro diretto con l’Olginatese ora avanti di 5 lunghezze. Nel girone A arriva alla fine col fiato corto la Solbiatese, dominatrice fin qui, ma il margine ora è risicatissimo. Anche sull’Ardor che dilaga a Meda (1-4) e festeggia Giangaspero autore di una doppietta e del suo 150esimo gol in carriera. Festa a Lentatese (2-1 alla Sestese) che al giro di boa sarebbe salva. Male la Base, ancora ko (0-1 col Casteggio) e fanalino di coda.

Ro.San.