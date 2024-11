Calcio Eccellenza La Massese sfida il suo passato. Nel Perignano gli ex Ricci, Papi e Lucaccini

Dopo 9 giornate la Massese ha il doppio dei punti della Fratres Perignano, prossima avversaria in campionato, ma la classifica non deve farle commettere l’errore di sottovalutare una squadra che, nonostante la falsa partenza, mantiene un organico di tutto rispetto. Dello zoccolo duro fanno parte i massesi Riccardo Lucaccini, Andrea Ricci e Mattia Papi, oltre all’eterno capitano Giacomo Rossi e a mestieranti della categoria come Viola e Taraj. Insomma il Perignano può dar fastidio a chiunque e lo dimostrano i pareggi con Camaiore e Real Forte Querceta. Il pronostico arride ai bianconeri ma bisognerà andarci piano coi facili entusiasmi. Pisciotta sta studiando la formazione da varare che non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha battuto il Pontebuggianese. C’è da capire se l’onda lunga del match di mercoledì a Seravezza contro il Viareggio influirà sulle scelte del tecnico portando a un po’ di turnover. Per la sfida di Coppa Italia, preclusa ai tifosi apuani, è stata fatta richiesta per poter trasmettere l’incontro in diretta sul canale Youtube della Massese come per le trasferte di campionato e si è in attesa di una risposta dal Viareggio.

Gianluca Bondielli