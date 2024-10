Calcio Eccellenza. La Massese va a Ponsacco orfana di Vignali e Andrei. Pisciotta ha le idee chiare

La Massese sinora ha costruito le proprie fortune in trasferta, dove ha vinto 2 partite su 3 cedendo solo in casa della capolista Camaiore, mentre sta incontrando delle difficoltà in casa, dove ha perso 2 gare su 4 facendo solo 4 punti. "Credo che sia solo una casualità questo score – spiega il tecnico Massimiliano Pisciotta – perché entriamo sempre in campo con la stessa mentalità. Non capiamo come mai stiamo facendo più fatica in casa dove non riusciamo ancora a cambiare marcia. Forse ci sta penalizzando questa eccessiva frenesia nel palleggio. Contro il Real Forte Querceta, comunque, mi sono rivisto due volte la partita e mi sento di ritrattare un po’ le mie dichiarazioni fatte a caldo. Alla fine non è che abbiamo sbagliato del tutto il primo tempo come avevo detto. Loro hanno preso quattro calci d’angolo ma non ci hanno dominato. Sicuramente abbiamo sbagliato tantissimi passaggi, anche elementari, ma non ci hanno messo sotto. Nella ripresa abbiamo commesso meno errori a livello tecnico e con l’ingresso di Mapelli abbiamo acquisito più aggressività".

Domani la Massese andrà a Ponsacco senza due big come Andrei e Vignali. Come cambierà la squadra senza di loro? "Qualcosa ho in mente. Vedremo col gruppo come gestire la cosa. Per quanto riguarda l’avversario vale lo stesso discorso che facciamo quasi ogni settimana. Questo è un girone con tante squadre forti, ognuna con le sue incognite, costruite per vincere. Questa è una sorta di serie D allargata".