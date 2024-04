Calcio Eccellenza: la prima della classe. Acf Foligno, sprint lanciato: "Vincere con l’Angelana»

FOLIGNO – Due severi esami per la capolista Acf Foligno. Oggi gli uomini di Alessandro Manni sono impegnati sul terreno dell’Angelana, il turno successivo su quello del Terni Fc, che segue la capolista distanziata a una sola lunghezza. Due appuntamenti che potrebbero decidere chi tra l’Acf Foligno e Terni Fc salirà in serie D. Spiega l’allenatore Manni: "Dall’esito di questi 180 minuti si potranno avere indicazioni molto vicine a quello che sarà l’epilogo finale. È chiaro che per mantenere questo piccolo vantaggio nei confronti del Terni Fc, l’Acf arriva al confronto con l’Angelana con un solo obiettivo, cioè uscire con tre punti. Non sarà facile perché l’Angelana è un collettivo di grosso livello, con individualità di spessore capaci di risolvere la partita con una giocata personale. L’Angelana proverà a vincere contro la capolista. Difficoltà che in settimana abbiamo esaminato nei dettagli, per affrontare un avversario contro il quale per ottenere punti pesanti da parte nostra ci vorrà una prestazione da prima della classe. L’Acf è una squadra matura che fin qui ha disputato una stagione in linea con quelle che erano le aspettative della vigilia. Percorso che la mia squadra proverà ad allungare fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, per evitare in dirittura di arrivo di buttare all’aria una stagione vissuta fin qui quasi sempre in vetta alla classifica". Acf che oggi dovrà fare a meno di Mattia squalificato.

Foligno: Lori, Zichella, Sedran, Nuti, Benedetti, Bruschi, Brunetti, Settimi, Khribech, D’Urso, Calderini.

Carlo Luccioni