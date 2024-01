Calcio Eccellenza. La Sinalunghese affronta alle 14,30 l’Audax Rufina

La Sinalunghese è la prima, tra le senesi del campionato di Eccellenza, a scendere in campo nel 2024. I rossoblù infatti oggi alle canoniche 14,30 scendono in campo al ‘Carlo Angeletti’ contro l’Audax Rufina, per via della decisione di anticipare la prima gara del girone di ritorno in modo da poter preparare con 24 ore in più il turno infrasettimanale di mercoledì con la trasferta di Castiglion Fiorentino. Oggi contro i neo promossi bianconeri fiorentini che all’andata inflissero il primo ko a Marini e compagni, mancherà il mediano Salvestroni, espulso per doppio giallo nel finale del match contro il Terranuova Traiana dello scorso 23 dicembre. Assente anche il centravanti classe 2004 Iasparrone che sconterà oggi un turno di stop per somma di cartellini visto che, da diffidato, è stato ammonito nell’ultimo turno. Pezzatini sarà quindi costretto a cambiare qualcosa nell’undici iniziale, con gli ultimi arrivati Chiti e Fiaschi che potrebbero essere invece entrambi confermati rispettivamente in mediana e in attacco al fianco dell’intoccabile numero dieci Bucaletti. Ovviamente out insieme ai due squalificati appena citati i lungo degenti Papa e Tiberi. Questo di gennaio sarà un mese particolarmente probante anche per i rossoblu che dopo Rufina e Castiglionese tra otto giorni se la vedranno nel derby casalingo contro il Mazzola. Il derby più sentito sarà però quello del 21 gennaio in casa della Nuova Foiano. Il primo mese dell’anno si chiuderà con altri due match molto importanti e tosti per Marini e compagni. Il primo, mercoledì 24, per il secondo turno infrasettimanale contro il Siena (a Sinalunga) mentre domenica 28 ad attendere la Sinalunghese ci sarà la lunga trasferta a Borgo San Lorenzo contro la Fortis Juventus.