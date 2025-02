Calcio Eccellenza. La Sinalunghese cambia ancora. Testini nuovo mister

A poche ore di distanza del match di domani contro la Rondinella la Sinalunghese cambia ancora allenatore. Mister Benedetti ha infatti deciso di dimettersi e la società rossoblù, dopo una accurata riflessione, seppur con dispiacere, ha preso atto della volontà del tecnico. "Tutto lo staff dirigenziale e gli atleti ringraziano Benedetti per il lavoro svolto con dedizione, serietà e passione dispiaciuti che gli ultimi risultati negativi abbiano condizionato il lavoro di un tecnico educato e competente come lui, al quale viene augurata una pronta riscossa nei mesi futuri", così la nota del club.

La scelta dei dirigenti è ricaduta quindi su Enrico Testini (nella foto). Il tecnico, 47 anni, ha già alle spalle un lungo curriculum tra Cortona, Chiusi, San Quirico e Asta Taverne con cui ha vinto il campionato di Promozione. Poi passa alla Sansovino con cui perde una finale playoff contro il Grassina lo scorso maggio e viene esonerato dopo tre gare di questa stagione. Adesso per Testini la grande occasione in Eccellenza per portare in salvo la Sinalunghese.

"Sono contento di essere qui – ha detto Testini dopo il suo primo allenamento – seppur si prospetta in una sfida complicata. Ancora però ci sono tanti punti in palio e lotteremo fino all’ultimo per mantenere la categoria. Essendo fermo dalla terza giornata ho avuto modo di vedere molte partite anche di questo campionato inclusa la Sinalunghese. Mi sento preparato nonostante non abbia mai allenato in Eccellenza. Ma non c’è tempo di pensare a questo, pensiamo alla Rondinella che deve essere il nostro unico obbiettivo".

A Sinalunga Testini ritrova Dieme che aveva allenato a Monte San Savino.