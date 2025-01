Calcio Eccellenza. La Sinalunghese va a caccia di gloria contro l’Affrico

Andrà a caccia di un successo che manca da troppo tempo la Sinalunghese che domenica alle 14,30 attende allo stadio Angeletti i fiorentini dell’Affrico, quinta forza del campionato, per una sfida molto importante.

I rossoblu sono rinfrancati dal pareggio a reti bianche in casa della capolista Castiglionese e dalle prestazioni degli ultimi arrivati, ovvero il mediano uruguaiano Palacio e il difensore italo argentino Celli, entrambi in campo dall’inizio domenica scorsa in provincia di Arezzo.

"Lo scorso anno ero insieme a Palacio e Stefanazzi in Eccellenza Lucana – dice Celli – sono contento di averli ritrovati qui a Sinalunga. Non conosco ovviamente l’Eccellenza Toscana ma mi pare di un livello alto. Sono un difensore centrale puro – conclude il giocatore – e spero di poter dare una mano alla squadra".

"Sono arrivato in Italia due anni fa – sottolinea invece Palacio -. E’ stata fondamentale per me la presenza di Celli e di Stefanazzi a Sinalunga. Quest’ultimo mi ha parlato bene della società e dell’ambiente e sono felice di essere arrivato. Sono un centrocampista centrale, spesso impiegato da regista ma posso giocare anche in una mediana a due. Sono convinto che siamo una buona squadra e che possiamo fare bene".