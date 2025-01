Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne fa la ‘rivoluzione’. Via in quattro!

Una mezza rivoluzione in casa Asta. Il club arancioblù ha annunciato la risoluzione del contratto con ben quattro giocatori: Petru Leuca, Stefano Seri (nella foto), Tommaso Petrucci e Alessio Cannoni. "Petrucci e Cannoni – si legge nella nota –, erano arrivati a Taverne all’inizio di questa stagione e la società li ringrazia per l’impegno profuso in questi mesi. Il ‘grazie’ si estende anche a Leuca, arrivato nel mese di novembre, e autore di un gol nella partita contro l’Antella. Un ringraziamento particolare, infine, a Stefano Seri che già dalla scorsa stagione aveva sposato la causa arancioblù. Giovane terzino classe 2006, ha fatto il suo esordio nel calcio dei grandi con la maglia Asta e nel precedente campionato è stato uno dei protagonisti della storica salvezza ottenuta dalla squadra di Bartoli ai play out. A tutti e quattro la società augura il meglio sia a livello umano che professionale".