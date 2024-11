Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne gioca d’anticipo con la Baldaccio

Scalda il motore l’Asta Taverne. La squadra di Bartoli, domani pomeriggio, in anticipo, inaugurerà la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana, girone B. Gli arancioblù, che dovranno fare a meno dello squalificato Manganelli, affronteranno al Gino Manni di Colle Val d’Elsa, la Baldaccio Bruni. Il club biancoverde, proprio in settimana, ha cambiato guida tecnica: al posto di Luca Baldolini, che ha pagato caro il ko con il Foiano, è tornato Mario Palazzi, alla guida della squadra nel finale della stagione 2021/2022. Palazzi è tra l’altro un ex Siena: era il vice allenatore di Serse Cosmi, dal giugno al dicembre del 2012. Scenderanno in campo domenica le altre squadre senesi: la Colligiana busserà alla porta dell’Affrico, per tentare l’aggancio alla seconda forza del girone, il Mazzola andrà a far visita alla Lastrigiana, la Sinalunghese ospiterà il fanalino di coda Antella.