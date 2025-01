Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne ha iniziato al top il nuovo anno

Non poteva iniziare meglio il 2025 dell’Asta Taverne, con le vittorie contro Castiglionese e Sinalunghese. "La stagione è stata altalenante – ha commentato il centrocampista arancioblù, Paolo Di Leo a Gazzetta di Siena –, ma siamo ripartiti bene. Ora dobbiamo dare continuità a questo trend positivo, ritrovando fiducia. Siamo un gruppo solido, unito e con giocatori importanti. Credo che con lavoro, sacrificio e compattezza possiamo ottenere i punti necessari da qui alla fine del campionato."

"Con due vittorie siamo a soli cinque punti dai play off – ha aggiunto –, ma anche a due dai playout. Dobbiamo restare concentrati, pensare positivo e affrontare ogni partita per fare più punti possibili. Vedremo dove saremo alla fine del campionato. Lo Scandicci mi ha colpito: l’abbiamo affrontato sia all’andata che al ritorno, e hanno una rosa forte. Altre squadre, come la Sinalunghese e il Foiano, invece, stanno deludendo rispetto alle aspettative, ma credo che possano risollevarsi".

Domenica l’Asta si troverà di fronte la Lastrigiana. "Affrontiamo una squadra abituata al sintetico come noi. All’andata finì 0-0, ma ora vogliamo vincere. Ogni partita è fondamentale per proseguire il nostro percorso positivo" ha chiuso Di Leo.