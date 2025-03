Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne pensa in grande. La carica di Jrad

Mister Bartoli aveva definito Asta-Fortis Juventus una ‘partita da dentro o fuori’, una gara per capire che tipo si finale di stagione sarebbe stato per gli arancioblù. La risposta, dalla squadra è arrivata forte e chiara: 3-1 il risultato finale, valso 41 punti e il quinto posto in classifica. "Noi siamo pronti a dare battaglia fino all’ultima giornata, non molleremo. Credo che ci meritiamo qualcosa di grande": a parlare Aymen Jrad, grande protagonista, con la sua doppietta, dell’incontro. "Sono molto contento della mia prova – ha affermato l’attaccante – anche se l’importante era portare a casa il risultato, per continuare a credere al sogno play off. Ormai non ci possiamo più nascondere. Siamo contenti anche di aver potuto festeggiare con un successo i 50 anni di Angiolino (il presidente onorario Angelo Mari ndr), all’Asta Taverne. La dedica è soprattutto per lui". Jrad si è finalmente sbloccato: un finale di stagione in crescendo, il suo. "Sto cercado di maturare – ha chiuso l’arancioblù –, sto cercando di essere sempre più vicino alla porta, ogni partita cerco di fare meglio di quella precedente".