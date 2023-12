Calcio Eccellenza. L’Atletico Bmg si prende la Coppa. E adesso può puntare alla serie D

PERUGIA – "La coppa di Eccellenza può condurre in serie D? Ma noi lo sappiamo bene e ci proveremo in tutti i modi". Neanche il tempo di godersi la vittoria nella finale di coppa di Eccellenza che il presidente dell’Atletico Bmg Alessandro Contardi si è imbarcato, destinazione Parigi. Un ponte di vacanza allietato dal successo per 3-1, ai rigori, nella finale di coppa di mercoledì, al Blasone di Foligno, contro il Pontevalleceppi. Reti bianche dopo 120 minuti condizionati dalle assenze. A decidere la gara, dal dischetto, l’argentino Damian Sciacca. "Dedico questa vittoria – le parole del puntero – a mio nonno, che da lassù fa sempre il tifo per me, e alla mia sorellina". Entusiasmo da vendere anche per il tecnico Gianfranco Ciccone: "Grazie alla società che ci è stata vicino anche nei momenti difficili. Adesso rimettiamoci subito al lavoro per centrare i playoff e coltivare questo sogno in Coppa". Proprio la finale di Coppa è stata l’occasione per vedere all’opera il centrocampista ex Trestina Nicola Gori, arrivato dal Montegiorgio, e Gabriele Fondi, tesserato proprio alla vigilia della sfida, che si è tolto la soddisfazione di vincere una Coppa insieme al fratello Filippo. La testa però è già al campionato perché domenica al ’Gianni Romoli’ arriverà il Tavernelle. Un appuntamento in agenda, però, in casa Bmg è già segnato: giovedì 21 dicembre quando si giocherà la finale di coppa marchigiana tra Maceratese e Osimana. La vincente sfiderà proprio la Bmg negli ottavi nazionali in programma a febbraio.

Nicola Agostini