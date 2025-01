Calcio Eccellenza. Lazzate pari con la Caronnese: vetta più lontana. Leon corsara ad Arcore, ma il Mapello è in fuga

Il secondo pareggio di fila allontana dalla vetta l’Ardor Lazzate che scivola a -7 dal Pavia e a -3 dal quinto posto. Contro la Caronnese match combattuto con le difese che predominano sugli attacchi. A proposito della capolista Pavia, netto il dominio nella tana del Meda a cui non basta passare in vantaggio al 9’ con Gebbia. Poesio e Fognini la girano all’istante, fissa l’1-3 nella ripresa Perna e l’undici di Cairoli torna nella zona a rischio. Il derby Base e Lentatese si chiude senza reti. Nel girone B non cambia nulla al vertice, il Mapello sbanca Ponte San Pietro e la Leon vince 2-1 ad Arcore e torna seconda solitaria. "Abbiamo saputo soffrire per mantenere il gol di vantaggio" dice Joelson. "Non siamo partiti benissimo, meglio dal 25’ in poi" dice Nava. Tensione a Canzo tra Alta Brianza e Fucina, s’impongono 2-0 i padroni di casa, 9 ammoniti fra gli ospiti.

Ro.San.