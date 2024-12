Calcio eccellenza: le gare di oggi. Cotroneo inizia a Bastia, Cannara spinge

Atletico Bmg-Pierantonio: voglia di riscatto per la formazione di Puccica dopo il ko con l’Angelana, Bruni vuole bissare il successo di domenica scorsa. Bastia-Pietralunghese: la prima per Paolo Cotroneo sulla panchina biancorossa. Vietato sbagliare sul fronte Pietralunghese dopo le ultime sconfitte. Città di Castello-Cannara: i rossoblù di Ortolani sono scivolati dalla prima piazza dopo il pari col Bastia e sperano di riagganciare il treno di testa contro il Città di Castello fanalino di coda. Ellera-Angelana: gara spartiacque per entrambe. Una vittoria rilancerebbe le ambizioni di alta classifica.

Narnese-Tavernelle: la capolista non vuole saperne di abbandonare il primo posto ma arriva un Tavernelle rigenerato dalle ultime due vittorie.

Pontevalleceppi-Castiglione del Lago: subito in campo i due neoacquisti Toma e Petterini fra i padroni di casa in una gara in chiave salvezza.

Terni Fc-Olympia Thyrus: derby che vale soprattutto per i padroni di casa con l’attaccante Quondam.

V.A. Sansepolcro-Umbertide Agape: al Buitoni la capolista non può fare sconti al cospetto dell’Agape.