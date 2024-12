Calcio Eccellenza. Leon strapazza e resiste. Si sale al secondo posto

Perde il Tribiano, pareggia la Milanese, vince la Leon che a tre giornate dal giro di boa risale al secondo posto. Mapello ancora lontano, ma oramai è nel mirino e soprattutto non ci sono più squadre tra i bergamaschi e gli orange. Che giocano un altro primo tempo clamoroso, segnano tre gol (Pelle, Vassallo e Ferrara), rischiano di farsi rimontare nella ripresa (3-2) chiusa in dieci uomini da entrambe le squadre e con un Foresti sugli scudi. Decisivi alcuni suoi interventi che evitano il 3-3. Ma, come detto, la capolista non molla e dopo i 5 gol subiti proprio a Vimercate, si riprende a tempo di record calando un poker sulla Fucina che dopo il colpo grosso col Tribiano di tre domeniche fa, la prima di Anania in panchina, ha smesso di vincere. Resta penultima la Casati che perde anche lo scontro diretto contro la Colognese. Nel girone B le buone notizie provengono da Lazzate. Torna a fare gol Giangaspero che assieme al solito Fogal affonda il Mariano, secondo. I gialloblù restano attaccati al treno buono. Sotto si mettono meno bene le cose per il Meda che a Saronno incassa la terza sconfitta di fila. Nulla può la Lentatese nella tana della battistrada Solbiatese (3-0), “brodino“ per la Base che strappa lo 0-0 al cospetto della Vergiatese.

Ro.San.