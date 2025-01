Calcio Eccellenza. L’Fcr gioca ancora d’anticipo: visita alla capolista Tropical

Pomeriggio Tropical per l’Fcr Forlì, in campo oggi (ore 15) al ‘Giorgio Calbi’ di Cattolica, fortezza del Coriano capolista, in uno dei due anticipi della 22ª giornata nel girone B del campionato di Eccellenza; l’altra gara odierna è Sant’Agostino-Sanpaimola. Reduci dal pareggio proprio con il Sant’Agostino – il terzo consecutivo dopo 18 turni di allergia al segno ‘ics’ –, i biancorossi vanno a caccia dell’impresa corsara per incrementare il margine di sicurezza sul ventre molle della zona playout (+3).

Simone Muccioli dovrà rinunciare agli squalificati Bergamaschi e Zabre, nonché agli infortunati Damiano, Fiumi e Mantovani; prima chiamata per Nicolò Zanni, difensore classe ’06 scuola Cesena, appena prelevato a titolo definitivo dal Cervia United (Promozione). Alla corte della prima della classe, l’Fcr troverà un ‘ambientino’ caldo e un Tropical affamato di vittoria. I riminesi di mister Massimo ‘Keagan’ Scardovi (ex Forlì sia in campo che in panchina) arrivano, infatti, da due pareggini ad occhiali inframezzati dal sanguinoso stop casalingo nel big match con il Mezzolara, da cui ora sono braccati in classifica (-3), e non possono permettersi ulteriori titubanze.

"Incontriamo una squadra che, all’alba della stagione, avevo indicato tra le pretendenti per la vittoria finale e infatti è lassù – afferma Marco Ricci, diesse dei forlivesi –. Sarà una gara molto impegnativa, che dovremo affrontare con il coltello tra i denti, consci che la classifica è molto corta e occorre stare in guardia perché basta poco per essere risucchiati in basso. Detto questo, veniamo da una serie di risultati utili, stiamo bene e siamo pronti. Andiamo a Cattolica per giocare la nostra partita, sperando di tornare a casa con punti preziosi – conclude Ricci – che ci consentano di avvicinare la quota salvezza, stimata intorno ai 40-41 punti".

Marco Lombardi