Calcio Eccellenza. Lotta salvezza, Meda cerca il miracolo con la Solbiatese

Con nessuna squadra brianzola in lotta per vincere il campionato, l’attenzione si sposta verso i quartieri bassi. Nel girone B la retrocessione della Casati è pressoché certa, nel girone A è disperata la situazione del Meda, con il Robbio alle calcagna e l’incubo “forbice“ con chi sta sopra. La squadra nel 2025 non ha ancora vinto e stasera alle 20.30 al “Mino Favini“ è a caccia dell’impresa contro la Solbiatese che negli ultimi 180 minuti qualche segnale di difficoltà lo ha dato, perdendo la testa della classifica a favore del Pavia che sempre alle 20.30 sarà di scena a Seveso contro una Base con un piede e mezzo in Promozione. Lentatese-Ispra (separate da 2 punti) vale una fetta di salvezza per entrambe, l’Ardor deve sbancare Legnano se vuole ancora ambire al quinto posto. Nel girone B la squadra affamata è la Fucina che a Muggiò riceve l’Arcellasco, la Leon col Calvairate per mettere in cassaforte i playoff. Nel menù c’è anche la semifinale di ritorno di Promozione tra Pianico e Vis Nova.

Ro.San.