Calcio Eccellenza. Mazzola a casa della Lastrigiana. Asta, c’è il Signa

Riprende domani il campionato per il Mazzola che alle 14,30 va visita alla Lastrigiana per la prima giornata del girone di ritorno. I ragazzi di mister Argilli ci tengono a partire col piede giusto dopo un finale della prima parte del girone di andata un po’ sfortunato. Il ko nella vicina Signa dello scorso 22 dicembre è infatti stato difficile da digerire per capitan Fabbrini e compagni che però domani contro una formazione che in classifica ha un punto in meno del Mazzola, possono subito riscattarsi e gettare le basi per una seconda parte di campionato da protagonisti come fu quella della scorsa stagione. Arbitreranno la sfida di Lastra a Signa Matteo Martini di Arezzo insieme agli assistenti Carlo Maria Angelici della sezione del Valdarno e Olaleye Durodola Noah di Prato.

Match casalingo invece per l’Asta Taverne che ha chiuso in crescita il 2023 con quattro risultati utili di fila dopo un periodo negativo. La ritrovata solidità difensiva (nessun gol subito negli ultimi 360’) e rinnovato entusiasmo hanno rilanciato gli arancioblu in chiave salvezza. Molto passerà ovviamente dagli scontri diretti, cosa che ovviamente non sarà quello di domani a Uopini visto che il Signa nell’ultima giornata del girone di andata ha superato la Castiglionese e si è portato al secondo posto dietro al Siena Fc. Servirà quindi una grande prova da parte dei calciatori di Bartoli che allungare la serie positiva e prepararsi al turno infrasettimanale di mercoledì quando l’Asta sarà di scena sul difficile campo di Anghiari, casa della Baldaccio Bruni. In vista di domani restano da valutare le condizioni del centrocampista Ceccatelli, assente anche contro il Firenze Ovest nell’ultimo match del 2023, e quelle del jolly offensivo Cappelli, difficilmente recuperabile. Dovrebbe tornare invece a disposizione il senegalese Dieme mentre potrebbe subito esordire De Patre.