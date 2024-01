Calcio Eccellenza. Mazzola a Cerchiaia con il Pontassieve. La carica di Argilli

Il Mazzola oggi a Cerchiaia attende il Pontassieve, fanalino di coda ma in evidente ripresa. "Sarà una bella battaglia – ha detto Argilli – la sesta del mese di gennaio. Sarà molto impegnativa e mi aspetto delle difficoltà perché il doppio turno infrasettimanale di gennaio è stato particolarmente probante per tutti. A proposito credo che sia stato un peccato giocare un derby come quello contro l’Asta di mercoledì, che avrebbe meritato una cornice di pubblico migliore. Detto questo pensiamo al Pontassieve consapevoli che non è mai facile vincere indipendentemente dall’avversario e dalla classifica. Il campionato è molto bello, tirato ed equilibrato". L’Asta Taverne sarà invece di scena in casa della Nuova Foiano. "La squadra sta bene, non ci sono stati strascichi dopo la partita di mercoledì, al massimo qualcosa a livello mentale, ma dobbiamo riazzerare tutto e ripartire – per parole del tecnico Bartoli. L’amaro in bocca rimane e il bicchiere resta mezzo vuoto perché per la seconda volta perdiamo punti a tempo scaduto. Non ce lo possiamo permettere, se finiva in un altro modo in questo momento saremmo fuori dai play out. Il Foiano? E’ una squadra che ha avuto una piccola flessione ultimamente ma per gran parte del campionato ha giocato alla pari con tutte - ha concluso il mister arancioblu -. Li ho visti contro il Terranuova Traiana e sono ben messi in campo, alcuni giocatori importanti mancavano per squalifica ma domenica dovrebbero rientrare tutti". Impegno in trasferta anche per la Sinalunghese attesa allo stadio Romanelli di Borgo San Lorenzo dalla Fortis Juventus. I mugellani dopo un periodo negativo sono in crescita come dimostrano i sei punti nelle ultime due gare. Da valutare per Pezzani sia Bucaletti sia Ajdini. Infine la Colligiana che cerca l’ennesimo riscatto ad Anghiari in casa della tranquilla Baldaccio Bruni, che ha un punto in più di Paparusso e compagni. g.d.l.