Calcio Eccellenza. Mazzola in crescita. Vecchiarelli analizza l’ultima vittoria

Il Mazzola si gode il successo sul Grassina, a firma Geraci. A realizzare l’assist al match winner biancoceleste è stato Gabriele Vecchiarelli. "Era importante dare continuità ai risultati – ha detto quest’ultimo – e lo abbiamo fatto prendendoci il massimo dei punti. Siamo contenti, adesso dobbiamo proseguire su questa strada". Vecchiarelli ha quindi ripercorso l’azione della rete, di cui è stato gran protagonista. "Ho creduto in uno scambio con Bouhamed – le sue parole –, sono riuscito a tenere il pallone in campo e ho servito Geraci che ha realizzato un gran bel gol di prima, un tap-in vincente". "Il merito, quando si vince, è sempre di tutti – ha proseguito il biancoceleste –. E’ il risultato che conta e quello è sempre di squadra. Per la vittoria siamo contenti tutti". Il Mazzola, reduce da sette risultati utili consecutivi, è al momento terzo in classifica, a due punti dalla Colligiana seconda e a quattro dalla Castiglionese capolista. Tra quattro giorni al via il girone di ritorno. "Dobbiamo pensare domenica dopo domenica, come abbiamo sempre fatto – ha chiuso Vecchiarelli –: ora siamo attesi dalla trasferta in casa del Lanciotto Campi, una partita ostica. Prepareremo la partita senza pensare alla graduatoria".