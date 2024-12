Derby di Promozione: Mesola sfida Masi Torello Voghiera, Portomaggiore contro Consandolo

Tempo di recuperi questa sera (ore 20.30) nel campionato di Promozione. A Mesola derby con il Masi Torello Voghiera dalle opposte motivazioni: i padroni di casa per restare in testa alla classifica e tornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi e consolidare la ripresa per la squadra di mister Lega. I biancazzurri sono ancora alle prese con diverse assenze, pesante soprattutto quella di Neffati, mentre i biancoverdiblù saranno al completo. "E’ una trasferta molto difficile – ammette il direttore generale del Masi Voghiera, Graziano Quarella – siamo consapevoli che faremo visita alla capolista, in testa da molte settimane. La mia squadra è in salute, sono sette partite che non perde e vogliamo allungare la striscia positiva".

L’unico precedente stagionale è stato positivo. "Risale a settembre, in coppa vincemmo 4-1 a Mesola, ma loro erano già qualificati e fecero giocare le seconde linee. La partita che conta davvero è in campionato". Lega potrebbe far giocare dall’inizio il nuovo acquisto Ginesi, arrivato dal Casumaro, tre invece le uscite. Si tratta di Bucchi, che è andato alla Dogatese, Fagioli svincolato e Samuele Franceschini, che si è accasato al Basca.

L’altro derby è forse quello più sentito, a Portomaggiore tra i padroni di casa e il Consandolo. L’insidia maggiore sarà la nebbia, in subordine le condizioni del terreno di gioco del "Bellini". Entrambe sono in ripresa: la Portuense da una vittoria esterna a Comacchio e il pareggio sul sintetico con il quotato Bentivoglio; il Consandolo le vittorie negli scontri diretti per la salvezza con Petroniano e Junior Corticella.

Nella Portuense rientrano Renzi, Taroni e capitan Formigoni; torna a disposizione dopo il grave infortunio Di Domenico, che comincerà dalla panchina. Un solo assente nel Consandolo, Cataldo, tornato in Puglia per celebrare le festività in famiglia. Il bilancio dell’anno scorso è in perfetta parità, una vittoria per parte; l’unico precedente di quest’anno è stato in coppa, un successo ad Argenta del Consandolo per 3-1 in coppa. Numerosi gli ex: Liri, Nicolasi e Colombani nel Consandolo, Gaiani e Baglietti nella Portuense. "E’ una partita speciale, a cui teniamo molto – afferma il presidente argentano Luigi Maggi – saranno decisivi l’atteggiamento, gli episodi e soprattutto il centrocampo, visto che entrambe facciamo fatica a fare gol".

Per quanto riguarda le altre ferraresi, il Casumaro sarà a Corticella nello scontro salvezza con lo Junior, la X Martiri riceve il Monte San Pietro, infine la Comacchiese cerca tre punti sul sintetico di Osteria Grande (ore 20.45) a spese dell’Atletico Castenaso.

Franco Vanini