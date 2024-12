Civitanovese-Samb: Biglietti Esauriti e Nuovi Allenatori in Arrivo

Sarà giornata rossoblù la partita di domenica alle 15 tra Civitanovese e Samb. Tuttavia il rossoblù più in voga sugli spalti del Polisportivo sarà forse quello della Samb. Polverizzati in una notte i 950 biglietti del settore ospiti, disponibilità terminata per la tribuna centrale e ieri c’erano a Civitanova diversi tifosi della squadra di Palladini in cerca di un tagliando per i settori riservati ai locali. Fortunatamente le due tifoserie sono gemellate, sennò sarebbe stato un problema gestire l’ordine pubblico. "Giornata rossoblù" significa che anche i circa 260 abbonati civitanovesi dovranno acquistare il ticket. Obbligatoria la prevendita sul sito "Ciaotickets.com" o alla Tabaccheria Frenquelli Angelo Enea 36 e la Ricevitoria Lucky Point. Si potrà acquistare il biglietto anche al Polisportivo fino alle 13 di domenica. I locali saranno privi dello squalificato Domizi, in panchina molto probabilmente Andrea Mercanti, tecnico della Juniores cui è stata affidata temporaneamente la prima squadra dopo l’esonero di Alfonsi. Mercanti ha condotto anche la seduta di ieri.

Lunedì il patron rossoblù Mauro Profili è stato ospite a Tv Centro Marche. Incalzato dalle domande da casa, ha aggiunto ulteriori particolari rispetto a quanto detto su queste colonne poco prima. Anzitutto ha affermato che c’è una lista di circa 15 potenziali nuovi allenatori da vagliare, molti sono proposte dei procuratori. Stefano Senigagliesi? "Sì, è tra i papabili". Il primo dicembre Senigagliesi era al Polisportivo per assistere al match contro il Sora. Fabio Brini? "Anch’egli un nome gradito, ma non ancora contattato". Negato l’interesse per l’ex Samb Marco Alessandrini, nessun accenno a Flavio Destro e Manolo Manoni. Sulla posizione del ds Claudio Cicchi: "è in discussione – ha dichiarato Profili –, ma qui lo sono tutti". Infine un chiarimento sui giocatori argentini (ancora in prova Lucas Medina). "Se oggi siamo in D lo dobbiamo anche a loro. Per giocare a calcio bisogna parlare per forza italiano? Non ci sono traffici come pensa qualche malizioso – ha concluso –, ma una collaborazione con una scuola calcio argentina".

Francesco Rossetti