Serie C. Carpi, Tcheuna fuori 60 giorni. Si va sul mercato anche a destra

CARPI

Non c’è nemmeno il tempo per festeggiare la vittoria di Sestri che il Carpi deve mandare giù un altro boccone amaro dall’infermeria. Gli accertamenti radiologici ai quali si sono sottoposti ieri Andrea Mandelli e Rodrick Tcheuna hanno infatti portato pessime notizie. Se i 40 giorni di stop di Mandelli (per lui lesione al retto femorale sinistro) erano già noti e restituiranno a mister Serpini il suo "metronomo" solo dopo la gara del 5 gennaio col Milan Under 23, per Tcheuna il problema all’adduttore che lo ha bloccato nell’allenamento verso Sestri è ancora più grave: gli esami hanno infatti rivelato una lesione alla giunzione miotendinea dell’adduttore che porterà a 60 giorni di stop. Una tegola non indifferente per mister Serpini che dovrà fare a meno della sua "freccia" di destra per 2 mesi. Difficile ipotizzare una data di rientro per l’ex Corticella, ma si dovrebbe andare verso metà febbraio, facendogli saltare addirittura 8 gare, quella di Sestri già vista dalla tribuna, poi le prime 7 del girone di ritorno con Rimini, Milan, Perugia, Entella, Spal, Ascoli e Pescara col mirino sulla sfida di Pontedera. Il ko di Tcheuna costringerà il Carpi a cambiare anche i piani del mercato di gennaio, dove oltre al terzino sinistro (molto vicino il 2004 Cavallini della Reggiana) a questo punto dovrà arrivare anche un under a destra, visto che a destra al momento in rosa (oltre all’over Rossini adattabile) come under ci sono solo Cecotti, candidato dal 1’ a Rimini, e il rientrante Verza. SESTRI. I liguri hanno scelto Diego Longo come allenatore: dopo una vita all’estero fra Romania, Qatar, Grecia, Arabia Saudita, Ucraina ed Albania, l’anno scorso era in B rumena al Chindia. d.s.