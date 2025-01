Calcio Eccellenza. Mazzola, parla Letti: "Sotto per un errore poi bella reazione»

E’ finita 1-1 tra Mazzola e Nuova Foiano. "Abbiamo affrontato una squadra reduce da quattro sconfitte consecutive e nessuna rete segnata – spiega l’allenatore dei portieri Riccardo Letti –. Quindi la sfida, per noi, aveva una doppia difficoltà al di là dei dati statistici. Loro sono partiti bene, ma dopo cinque minuti siamo riusciti a prendere in mano la situazione e abbiamo creato due palle gol importanti con due salvataggi sulla linea. Poi siamo stati puniti, immeritatamente, per un errore in uscita, nel nostro miglior momento. Da lì ci siamo un po’ disuniti, cosa che una squadra della nostra caratura, della nostra forza, non dovrebbe mai fare. Dovevamo rimanere tranquilli perché può capitare, in una partita, di andare sotto".

"Dagli spogliatoi siamo rientrati con serenità – ha proseguito Letti – , con la testa giusta e fortunatamente, e per nostra volontà, l’abbiamo raddrizzata. Poi all’ultimo abbiamo avuto diverse palle dentro l’area che non siamo riusciti a finalizzare: la vittoria sarebbe stata meritata. Abbiamo comunque ripreso la marcia, interrotta con il Lanciotto: adesso dobbiamo proseguire con questa intensità. Dei ragazzi, anche per quello che vediamo in settimana, siamo molto soddisfatti".