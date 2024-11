Calcio Eccellenza. Muggiò perde ancora e mister Venantini decide di dimettersi

Davide Venantini (nella foto) non è più l’allenatore della Fucina. Dopo la seconda sconfitta contro FC Milanese per 2-1 il tecnico ha rassegnato le dimissioni. Nonostante il bottino in linea con le attese, Venantini ha preferito lasciare ad altri la guida del nuovo progetto di Luciano Pace. Ma c’è chi sta peggio. Il riferimento è alla Leon battuta 4-2 dal Tribiano nello scontro al vertice e precipitata addirittura a -9 dalla vetta occupata da un Mapello che corre come un treno. Le aspettative erano ben altre a Vimercate. Non basta la doppietta iniziale di Vassallo, la rimonta dei padroni di casa è furiosa e ora la situazione per Joelson e i suoi ragazzi si complica. Pareggia infine la Casati 1-1, raggiunta dal Ponte San Pietro. "Primo tempo perfetto con l’azione del gol di pregevole fattura. Nel secondo meglio loro, ci siamo abbassati e abbiamo fatto più fatica" dice il dg Dattola.

Ro.San.